Студенты из Китая, которые обучаются в Николаевском кораблестроительном университете имени адмирала Макарова переведены на дистанционное обучение.

Об этом идет речь в сюжете Суспільного.

Всего в университете учится 85 студентов из Китая, на зимние каникулы в Китайскую народную республику уезжали 17 человек, в Николаев вернулись только 4. Дистанционно будут учиться и те, кто остался в Китае, и те кто проживает в общежитии в Николаеве.

Руководитель учебно-научного центра международного сотрудничества университета Михаил Михайлов отмечает, что ради успеваемости всех китайских студентов перевели на дистанционное обучение.

— В дистанционном обучении нет никаких проблем, так как у нас уж есть такой опыт. Мы используем некоторые специальные программы, например Moodle, где выкладываем наши материалы лекционные и практические. Студенты их выполняют, потом присылают своим преподавателям почте на проверку. Поэтому это не проблема. Главная проблема, чтобы студенты усвоили весь материал, и были способны сдавать экзамены и получать диплом, - сказал Михаил Михайлов.

Как сообщалось ранее, министерство образования и науки Украины рекомендует украинским вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые не могут прибыть в Украину из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.



