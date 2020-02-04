Президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова, сообщает местное подразделение Республиканской партии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Республиканская партия в Айове объявляет, что президент Дональд Трамп с большим преимуществом победил на кокусах в Айове, - говорится в сообщении республиканской партии в Айове в Twitter.

По подсчетам СМИ, президенту США удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайшим соперников: Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

Кокусы, как и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых от партии избирается кандидат в президенты США. Кокусы - местные партийные собрания, участники которых выбирают делегатов, то есть своих представителей. Летом перед выборами в США каждая партия проводит национальный съезд, на котором уже сами делегаты выбирают претендента на пост президента от партии.

В Айове традиционно проводятся первые внутрипартийные собрания в рамках выборов президента США. Это первая возможность для членов партии продемонстрировать свои предпочтения, поэтому в США этим кокусам уделяют особое внимание.

Во время прошлых кокусов в Айове победу на них одержал Тэд Круз, однако по итогам всех внутрипартийных выборов кандидатом от Республиканской партии на выборах стал Дональд Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп первым из президентов США посетит марш за запрет абортов.