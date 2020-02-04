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Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал на четверг, 6 февраля, заседание сессии городского совета.
Соответствующее распоряжение мэр подписал в понедельник, 3 февраля. Документ опубликован на официальном сайте Николаевского горсовета.
Отметим, что это продолжение сессии, открытой еще в сентябре 2019 года. 6 февраля состоится уже пятое пленарное заседание этой сессии.
На рассмотрение депутатов вынесено около 700 земельных вопросов, часть из которых по каким-то причинам не принимаются на протяжении нескольких лет.
В декабре 2019 года сообщалось, что мэр и главы фракций в городском совете достигли соглашения о том, чтобы «пакетом» проголосовать эти земельные вопросы, среди которых вопросы жителей города, предпринимателей и крупного бизнеса.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал на четверг, 6 февраля, заседание сессии городского совета.
Соответствующее распоряжение мэр подписал в понедельник, 3 февраля. Документ опубликован на официальном сайте Николаевского горсовета.
Отметим, что это продолжение сессии, открытой еще в сентябре 2019 года. 6 февраля состоится уже пятое пленарное заседание этой сессии.
На рассмотрение депутатов вынесено около 700 земельных вопросов, часть из которых по каким-то причинам не принимаются на протяжении нескольких лет.
В декабре 2019 года сообщалось, что мэр и главы фракций в городском совете достигли соглашения о том, чтобы «пакетом» проголосовать эти земельные вопросы, среди которых вопросы жителей города, предпринимателей и крупного бизнеса.