Глава Верховной Рады Украины считает, что законопроект, касающийся дополнительных оснований досрочно прекратить полномочия народных депутатов, нужно доработать и принять.

Об этом он сказал в своем выступлении во время открытия 3-й сессии парламента 9-го созыва, сообщает Укринформ.

— Мы должны сделать много вещей, которые обещали, в том числе нашим избирателям. Это и борьба с кнопкодавством. Мы сделали первый шаг - убрали это явление частично, потому что ввели уголовную ответственность за это. Однако мы обещали, что люди (депутаты) будут терять мандат, если они будут это делать персонально. На сегодняшний день есть решение Конституционного Суда, но я думаю, что этот законопроект должен быть доработан. И все же мы, как народные депутаты, будем настаивать на выполнении этого обещания, - сказал Дмитрий Разумков.

Подводя итоги 2-й сессии 9-го созыва, спикер подчеркнул, что парламент работал слаженно, «несмотря на то, что иногда сессия была достаточно тяжелая, иногда в зале были более чем серьезные дискуссии, иногда они были на пределе».

Среди достижений предыдущей сессии Дмитрий Разумков выделил отмену депутатской неприкосновенности, возвращение ответственности за незаконное обогащение, принятие госбюджета «не под елку», отмена «схем», которые содержали коррупционную составляющую.

Напомним, что 19 декабря 2019 года ВРУ ввела штраф до 85 тысяч гривен за кнопкодавство. За такое решение проголосовал 261 депутат.