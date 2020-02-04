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В пятницу, 28 января, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разобраться с ситуацией с пенсионеркой Любовью Колючей, которой нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные платежи.
Об этом заявила замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.
— По информации, которую предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть более 3500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 гривен в месяц за коммунальные услуги, включающие газ и электричество, - заявила Юлия Ковалив.
По ее словам, эта семья «с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3500 гривен, что в среднем позволило им платить не более чем 300-350 гривен в месяц за коммунальные услуги».
Таже замглавы добавила, что задача влестей - уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у Любови Колючей. Это планируют сделать при помощи программ энергоэффективности и замены котлов.
Как известно, Евгений Брагар в прямом фире посоветовал пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире одного из телеканалов.
В частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов думать, о чем они говорят, помнить, откуда они пришли в парламент и перестать жить в другой реальности.
Также стало известно, что партия «Слуга народа» проведет свой съезд 15 февраля, также на эту дату запланирован большой сбор и обучение местных депутатов и глав объединенных территориальных общин.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В пятницу, 28 января, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разобраться с ситуацией с пенсионеркой Любовью Колючей, которой нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные платежи.
Об этом заявила замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.
— По информации, которую предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть более 3500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 гривен в месяц за коммунальные услуги, включающие газ и электричество, - заявила Юлия Ковалив.
По ее словам, эта семья «с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3500 гривен, что в среднем позволило им платить не более чем 300-350 гривен в месяц за коммунальные услуги».
Таже замглавы добавила, что задача влестей - уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у Любови Колючей. Это планируют сделать при помощи программ энергоэффективности и замены котлов.
Как известно, Евгений Брагар в прямом фире посоветовал пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире одного из телеканалов.
В частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов думать, о чем они говорят, помнить, откуда они пришли в парламент и перестать жить в другой реальности.
Также стало известно, что партия «Слуга народа» проведет свой съезд 15 февраля, также на эту дату запланирован большой сбор и обучение местных депутатов и глав объединенных территориальных общин.