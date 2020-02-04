В Украине стартовал пилотный проект по продаже необработанной древесины через прозрачные аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Сообщается, что первые аукционы по продаже необработанной древесины начали проходить с начала февраля. Под требование о продаже древесины через электронные аукционы не подпадает древесина для нужд обороны и населения.

— Аукционы будут проходить на повышение цены и в случае отсутствия победителя будет проводиться обязательный повторный аукцион со снижением стартовой цены, которая не может быть меньше себестоимости древесины. Кроме того, победитель аукциона обязуется внести 10%-ную предоплату по заключенному договору купли-продажи, — отмечают в Минэнерго.

Ожидается, что продажа леса через аукционы должна обеспечить прозрачность в сфере лесозаготовок и будет способствовать борьбе с незаконными вырубками деревьев.

Напомним, что государственный концерн Укроборонпром начал продавать свое списанное имущество через электронную площадку Prozorro.Продажи.