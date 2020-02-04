|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:13
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:29
|Заход солнца:
|16:54
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.65 грн
Такое предложение министр озвучил президенту во время совещания по зарплатам чиновников, сообщил он в интервью «Интерфакс-Украина».
— Например, в соответствии с тем предложением, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, то есть первых лиц государства, премия привязана к росту ВВП, поскольку не очень понятно, к чему еще можно привязать их премиальную часть, — сказал Дмитрий Дубилет.
Согласно предложению, премии министров планируют привязать к выполнению их собственных показателей эффективности и ежеквартальным отчетам. Премии депутатов Дмитрий Дубилет предлагает привязать к показателю посещаемости заседаний Рады и комитетов.
Отметим, что большая зарплата министров в декабре может зависеть от так называемой 13 зарплаты. Это как вознаграждение за годовую работу, выплачиваемое в конце декабря. Такая практика распространена не только на госслужбе, но и в частном секторе.
Напомним, ранее Кабинет министров обнародовал информацию о доходах украинских министров, в частности их среднюю зарплату.
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Такое предложение министр озвучил президенту во время совещания по зарплатам чиновников, сообщил он в интервью «Интерфакс-Украина».
— Например, в соответствии с тем предложением, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, то есть первых лиц государства, премия привязана к росту ВВП, поскольку не очень понятно, к чему еще можно привязать их премиальную часть, — сказал Дмитрий Дубилет.
Согласно предложению, премии министров планируют привязать к выполнению их собственных показателей эффективности и ежеквартальным отчетам. Премии депутатов Дмитрий Дубилет предлагает привязать к показателю посещаемости заседаний Рады и комитетов.
Отметим, что большая зарплата министров в декабре может зависеть от так называемой 13 зарплаты. Это как вознаграждение за годовую работу, выплачиваемое в конце декабря. Такая практика распространена не только на госслужбе, но и в частном секторе.
Напомним, ранее Кабинет министров обнародовал информацию о доходах украинских министров, в частности их среднюю зарплату.