Такое предложение министр озвучил президенту во время совещания по зарплатам чиновников, сообщил он в интервью «Интерфакс-Украина».

— Например, в соответствии с тем предложением, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, то есть первых лиц государства, премия привязана к росту ВВП, поскольку не очень понятно, к чему еще можно привязать их премиальную часть, — сказал Дмитрий Дубилет.

Согласно предложению, премии министров планируют привязать к выполнению их собственных показателей эффективности и ежеквартальным отчетам. Премии депутатов Дмитрий Дубилет предлагает привязать к показателю посещаемости заседаний Рады и комитетов.

Отметим, что большая зарплата министров в декабре может зависеть от так называемой 13 зарплаты. Это как вознаграждение за годовую работу, выплачиваемое в конце декабря. Такая практика распространена не только на госслужбе, но и в частном секторе.

Напомним, ранее Кабинет министров обнародовал информацию о доходах украинских министров, в частности их среднюю зарплату.