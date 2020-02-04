Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. «За» проголосовали 236 нардепов.

Об этом сообщает Украинская правда.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский перед голосованием подчеркнул, что, по мнению Владимира Зеленского и граждан Украины, законопроект отвечает интересам украинского народа.

Во фракции «Голос» законопроект назвали «некачественным» и указали на многочисленные замечания Конституционного суда к тексту документа. По их мнению, нардепы должны их исправить «уже на этой сессии».

В частности, нардепы отметили замечание КС о том, что изъятие части 1 статьи 76 положение «на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования» может предоставить возможность узаконить любые правила выборов кроме тех, которые сейчас указаны в Конституции.

В «Слуге народа» сослались на теорию Конституционного права, согласно которой при населении 37 миллионов граждан в Украине количество парламентариев должно составлять примерно 300, максимум 320 народных депутатов.

Отмечается, что инициатором проекта выступил Владимир Зеленский. Президент обозначил его как неотложный.

Документ предлагает внести изменения в две статьи Конституции. В статье 76 - прописать: «Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет».

В статье 77 планируется норма, которой на парламентских выборах закрепляется пропорциональная избирательная система.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский не готов голосовать за уменьшение количества народных депутатов, так как хочет услышать обоснования для этого.