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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что трасса Н-11 «Николаев-Днепр» является худшей в Украине.
Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».
В частности, журналисты поинтересовались является ли случайностью то, что ожидается реконструкция дорог, проходящих через Кривой Рог, Владислав Криклий подчеркнул, что в этом не стоит искать «зраду».
— Здесь вообще не надо искать «измену». Это худшие дороги, это промышленная зона, движение большой интенсивности и абсолютная беда. Кропивницкий, Николаев и Кривой Рог - там просто отсутствуют дороги. Поэтому это не случайно, это специально. Но специально не потому, что как-то связано с президентом или его местом рождения, а потому, что это действительно самые проблемные у нас участки, - заявил Владислав Криклий.
Напомним, 15 января Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев и Н-11 Днепр - Николаев.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что трасса Н-11 «Николаев-Днепр» является худшей в Украине.
Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».
В частности, журналисты поинтересовались является ли случайностью то, что ожидается реконструкция дорог, проходящих через Кривой Рог, Владислав Криклий подчеркнул, что в этом не стоит искать «зраду».
— Здесь вообще не надо искать «измену». Это худшие дороги, это промышленная зона, движение большой интенсивности и абсолютная беда. Кропивницкий, Николаев и Кривой Рог - там просто отсутствуют дороги. Поэтому это не случайно, это специально. Но специально не потому, что как-то связано с президентом или его местом рождения, а потому, что это действительно самые проблемные у нас участки, - заявил Владислав Криклий.
Напомним, 15 января Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев и Н-11 Днепр - Николаев.