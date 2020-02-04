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Верховный Суд отказался рассматривать иск экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы против президента Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует опубликованное решение суда.
В решении говорится, что Труба объединил в одно производство несколько требований к Зеленскому и ГБР, которые подсудны разным судам. При этом нет законных оснований для разделения их отдельные производства, поэтому Верховный суд решил вернуть заявление истцу.
— Исковое заявление…. о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами, - сказано в постановлении.
Напомним, в январе бывший руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий.
27 декабря во исполнение закона президент Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову.
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Верховный Суд отказался рассматривать иск экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы против президента Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует опубликованное решение суда.
В решении говорится, что Труба объединил в одно производство несколько требований к Зеленскому и ГБР, которые подсудны разным судам. При этом нет законных оснований для разделения их отдельные производства, поэтому Верховный суд решил вернуть заявление истцу.
— Исковое заявление…. о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами, - сказано в постановлении.
Напомним, в январе бывший руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий.
27 декабря во исполнение закона президент Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову.