Верховный Суд отказался рассматривать иск экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы против президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует опубликованное решение суда.

В решении говорится, что Труба объединил в одно производство несколько требований к Зеленскому и ГБР, которые подсудны разным судам. При этом нет законных оснований для разделения их отдельные производства, поэтому Верховный суд решил вернуть заявление истцу.

— Исковое заявление…. о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами, - сказано в постановлении.

Напомним, в январе бывший руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий.

27 декабря во исполнение закона президент Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову.