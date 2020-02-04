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В Николаеве суд продлил домашний арест до 3 марта 2020 года подозреваемому в совершении ДТП водителю «Lexus» Виктору Лобанову.
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского суда.
Как известно, 7 декабря, на проспекте Богоявленском, в Ингульском районе Николаева произошла авария с участием Lexus под управлением 21-летнего водителя и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия.
Вчера, 3 февраля, в Ленинском райсуде ровели подготовительное заседание в уголовном производстве относительно водителя «Lexus».
Во время заседания прокурор заявил суду ходатайство о продлении сроков домашнего ареста на 2 месяца.
- Адвокат и обвиняемый не возражали против продления меры пресечения в виде домашнего ареста, но просили учесть, что обвиняемый в настоящее время находится на стационарном лечении, поэтому не находится дома. Кроме того, он является студентом и требует возможности посещать занятия. Это делает целесообразным ограничение домашнего ареста ночным временем. Выслушав мнение участников судебного производства, суд счел, что ходатайство прокурора о продлении сроков домашнего ареста обвиняемому подлежит удовлетворению и продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 марта 2020 года с возложением на него ряда обязанностей, - сказано в сообщении.
7 декабря следователи задержали водителя Lexus и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого два человека погибли. 29 января водитель Lexus Виктор Лобанов, подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли два человека, признал, что был за рулем в момент аварии.
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В Николаеве суд продлил домашний арест до 3 марта 2020 года подозреваемому в совершении ДТП водителю «Lexus» Виктору Лобанову.
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского суда.
Как известно, 7 декабря, на проспекте Богоявленском, в Ингульском районе Николаева произошла авария с участием Lexus под управлением 21-летнего водителя и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия.
Вчера, 3 февраля, в Ленинском райсуде ровели подготовительное заседание в уголовном производстве относительно водителя «Lexus».
Во время заседания прокурор заявил суду ходатайство о продлении сроков домашнего ареста на 2 месяца.
- Адвокат и обвиняемый не возражали против продления меры пресечения в виде домашнего ареста, но просили учесть, что обвиняемый в настоящее время находится на стационарном лечении, поэтому не находится дома. Кроме того, он является студентом и требует возможности посещать занятия. Это делает целесообразным ограничение домашнего ареста ночным временем. Выслушав мнение участников судебного производства, суд счел, что ходатайство прокурора о продлении сроков домашнего ареста обвиняемому подлежит удовлетворению и продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 марта 2020 года с возложением на него ряда обязанностей, - сказано в сообщении.
7 декабря следователи задержали водителя Lexus и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого два человека погибли. 29 января водитель Lexus Виктор Лобанов, подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли два человека, признал, что был за рулем в момент аварии.