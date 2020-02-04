В среду, 5 февраля, на период проведения ремонтных работ на теплосети «Николаевской ТЭЦ» с 00:00 до 19:00 абоненты Ингульского района останутся без отопления.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевской ТЭЦ» на странице в Facebook.

Детские сады: Д/с № 31 28-й Армии, 6; Д/с № 28 Декабря-й армии, 7; Д/с № 69 28-й Армии, 11; Д/с № 46 Южная, 51 а; Д/с № 50 Космонавтов, 56; Д/с № 95 Космонавтов, 67 а; Д/с № 83 пр. Богоявленский, 8а; Д/с № 82 пр. Богоявленский, 20а; Д/с № 93 пр. Богоявленский, 24/1; Д/с № 86 Чайковского, 10а; Д/с № 65 Чайковского, 24.

Школы: Гимназия №41 Театральная, 41; ССОШИиПР Олейника, 36; СШ № 10 пр. Богоявленский, 20 б; СШ № 19 Чайковского, 25а; СШ № 26 Чайковского, 11а; СШ № 28 Чайковского, 30.

Учебные завдения: ДЮСШ № 1 Театральная, 41 а; Коммерч.техн .. пр. Мира, 18; ПТУ № 11 Космонавтов, 66; ПТУ-24 Василевского, 40б Торг-эк.Техн; пр. Мира, 20СЮТ Школьная, 5.

Больницы: Поликл. № 2 пр. Богоявленский, 6а; Род.дом № 2 Строителей, 8; Амбулатория Театральная, 37 а

ТОВ «Місто для людей»: Логовенко, 6; Мира пр., 11 б; Мира пр., 5, Николаевская, 3Богоявленский пр., 6Богоявленский пр., 8 Богоявленский пр., 10 Богоявленский пр., 10 а Богоявленский пр., 1 Богоявленский пр., 12 Богоявленский пр., 14 Богоявленский пр., 18 Богоявленский пр., 20 Богоявленский пр., 22 Строителей, 18 Строителей, 18 в Пограничная, 234 Пограничная, 236 Чкалова, 199 Чкалова, 203 Южная, 39 Южная, 43 Богоявленский, 4 1-я Линия, 11 1-я Линия, 27 1-я Линия, 36 1-я Линия, 38 пер.1-я Линия, 1,кв.2 1-я Линия, 25 Мира пр., 10 Мира пр., 14 Школьная, 1 (1-4 под.) Школьная, 1 (5-6 под.) Школьная, 2 Строителей, 6 ( 1-4 под.) Строителей, 6 ( 5-6 под.) 8-я Продольная, 28-я Продольная, 4 9-я Продольная, 2 9-я Продольная, 4 9-я Продольная, 6 11-я Продольная, 2 11-я Продольная, 3 11-я Продольная, 5а11-я Продольная, 7 11-я Продольная, 31а /1-2/ 11-я Продольная, 31а /3-4/ Херсоноское щоссе, 1б Авангардная, 49 Авангардная, 51 Театральная, 29 Театральная, 31 Театральная, 31 а Театральная, 33 Театральная, 33 а Театральная, 35 а Космонавтов, 54 Космонавтов, 58 Молодогвардейская, 28 Молодогвардейская, 30 Молодогвардейская, 32 Молодогвардейская, 32 а Молодогвардейская, 34 Молодогвардейская, 34 а Молодогвардейская, 36 Молодогвардейская, 51 Молодогвардейская, 53 а Богоявленский пр., 27 а Богоявленский пр., 35 Богоявленский пр., 37 Богоявленский пр., 39 Богоявленский пр., 41 Богоявленский пр., 41 а Богоявленский пр., 43 Богоявленский пр., 45 Богоявленский пр., 45 а Богоявленский пр., 49 Богоявленский пр., 49 а Богоявленский пр., 51 Богоявленский пр., 51 а Богоявленский пр., 53 Богоявленский пр., 53 а Богоявленский пр., 55 Олейника, 26 Олейника, 28 Олейника, 28 а Олейника, 30 Олейника, 30 а Олейника, 32 Чайковского, 2 Чайковского, 6 Чайковского, 18 Чайковского, 25 Чайковского, 26 Чайковского, 27 Чайковского, 30 а Чайковского, 32 Чайковского, 37 Молодогвардейский пер., 6 Молодогвардейский пер., 8 Индивидуальный пер., 3 Южная, 29 Южная, 33 б /2/ Южная, 35 Южная, 35 а /2 Южный пер., 30 1-я Линия, 42 1-я Линия, 44 28-й Армии, 2 а 28-й Армии, 2 б Мира пр., 9 Мира пр., 9 а Мира пр., 11 а Мира пр., 13 Николаевская, 4 Николаевская, 4а Николаевская, 6 Николаевская, 6а Николаевская, Николаевская, 8аНиколаевская, 10Николаевская, 10 аНиколаевская, 12Николаевская, 12 а Богоявленский пр., 26 Богоявленский пр., 26 а Богоявленский пр., 28 Олейника, 34 Олейника, 34 а Южная, 45 Южная, 47 Южная, 49 Южная, 49 а Южная, 51 Южная, 72 Южная, 74 Южная, 74 а Южная, 76 Южная, 76 а Чорновола, 3 Чорновола, 5 Чорновола, 7 Чорновола, 9 Космонавтов, 69 Космонавтов, 71 Космонавтов, 73 Космонавтов, 73 а Херсонское шоссе, 92 Херсонское шоссе, 94 Херсонское шоссе, 96.