За последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.

Об этом свидетельствуют Региональные доклады о состоянии окружающей среды в Николаевской области за 2014 - 2018 года, подготовленные управлением экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА, сообщают НикВести.

По данным 2018 года предприятие выработало 1,71 миллиона тонн глинозема, который служит сырьем для получения алюминия.

Глинозем производится из бокситов, переработка которые осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. Себестоимость глинозема, по данным завода, составляет около 226 долларов США за тонну.

В 2017 «НГЗ» произвело 1,6 миллиона тонн, в 2016 - 1,5 миллиона тонн, в 2015 - 1,48 миллиона тонн, в 2014 -1,45 миллиона тонн глинозема в год. Таким образом за период с 2014 по 2018 год «Николаевский глиноземный завод» увеличил объемы производства глинозема на 265 тысяч тонн, что составляет 15%.

Увеличение мощности производства на «Николаевском глиноземном заводе» стало возможным благодаря реализации программы расширения производственных мощностей. В 2015 году на предприятии отмечали, «НГЗ» является вторым по величине глиноземным активом холдинга «Русал» после ирландского Aughinish Alumina.

«В 2018 году «НГЗ» впервые в истории выпустил 1 миллион 715 тысяч тонн глинозема. Это результат совместных усилий сотрудников всех предприятий промплощадки - новый уровень производственной мощности завода», - говорится в сюжете телекомпании «Сатурн», опубликованном в начале 2020 года.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия.

До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.