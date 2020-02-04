Об этом передает The Guardian со ссылкой на рассылку Google.

Сбои в работе программы произошли с 21 по 25 ноября 2019 года. Пользователи Takeout могли получить незавершенный архив или частичный доступ к чужим видео.

В Google отметили, что от технических сбоев пострадали пользователи Takeout, а не Google Photos. В компании сообщили, что за 5 дней устранили проблему.

Как пишет издание, от сбоя пострадали 0,01% пользователей Google Photos, которые использовали Takeout.

Напомним, в веб-браузере Google Chrome 79, то есть последней версии, обнаружили уязвимость, а именно утечку паролей пользователей.