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Об этом передает The Guardian со ссылкой на рассылку Google.
Сбои в работе программы произошли с 21 по 25 ноября 2019 года. Пользователи Takeout могли получить незавершенный архив или частичный доступ к чужим видео.
В Google отметили, что от технических сбоев пострадали пользователи Takeout, а не Google Photos. В компании сообщили, что за 5 дней устранили проблему.
Как пишет издание, от сбоя пострадали 0,01% пользователей Google Photos, которые использовали Takeout.
Напомним, в веб-браузере Google Chrome 79, то есть последней версии, обнаружили уязвимость, а именно утечку паролей пользователей.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Об этом передает The Guardian со ссылкой на рассылку Google.
Сбои в работе программы произошли с 21 по 25 ноября 2019 года. Пользователи Takeout могли получить незавершенный архив или частичный доступ к чужим видео.
В Google отметили, что от технических сбоев пострадали пользователи Takeout, а не Google Photos. В компании сообщили, что за 5 дней устранили проблему.
Как пишет издание, от сбоя пострадали 0,01% пользователей Google Photos, которые использовали Takeout.
Напомним, в веб-браузере Google Chrome 79, то есть последней версии, обнаружили уязвимость, а именно утечку паролей пользователей.