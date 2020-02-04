Экс-глава Николаевской облгосадминистрации, член исполкома Николаева Александр Садыков заявил, что городская власть может и должна влиять на платежки за отопление.

Об этом он заявил в понедельник, 3 февраля, в комментарии корреспонденту НикВести, после заседания рабочей группы по тарифам Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

По мнению Александра Садыкова, одной из причин по которым платежки «Николаевоблтеплоэнерго» не снижаются является то, что никто не следит и нет отвечает за работу самого предприятия.

— Местная власть влиять на тариф безусловно не может. Тарифы у нас устанавливает НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – прим.). Но, влиять на суму платежа, или, как это модно сейчас говорить, на платежку может. Например, задаем вопрос: Кому из профильных заместителей мэра у нас подчиняется «Николаевоблтеплоэнерго»? Александру Омельчку (вице-мэру по вопросам энергоэффективности, – прим.) не подчиняется, оно (предприятие, – прим.) по уставу подчиняется Юрий Степанцу (вице-мэру по вопросам ЖКХ, – прим.). И они на прошлой неделе написали письмо на мэра, чтобы еще раз продублировали информацию, что «Николаевоблтеплоэнерго» подчиняется Юрию Степанцу, а не Александр Омельчуку. Профильным замом является Омельчук, а на самом деле, предприятие Степанца, а Степанец им не занимается. Поэтому, у семи нянек дитя без глаза, потому предприятие потом ходит по депутатам и просит выделить деньги. Я не знаю, кто бы в городе глубоко был погружен в те проблемы, которые есть у «Николаевоблтеплоэнерго». Мэр и городская власть безусловно могут влиять на платежку и количество денег, которые должны заплатить горожане. И эту платежку реально снизить, – заявил Александр Садыков.

Отметим, в конце ноября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен. Это связано с тем, что тарифы на тепло рассчитаны без учета удешевления стоимости газа.

Во время сессии Николаевского горсовета 26 декабря депутат Елена Киселева обратилась к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о том, возможно ли в Николаеве снизить тарифы на тепло, о чем во время заседания Совета регионов говорил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.

Отметим, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жаловались на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года, публикуя фотографии платежек. Ситуация с высокими платежками удивила Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook, не имеют юридической силы.

Помимо этого, он призвал николаевцев извиниться за публикации в социальной сети Facebook о якобы завышенных платежках за тепло в декабре.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.