|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|07:13
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:29
|Заход солнца:
|16:54
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.65 грн
Экс-глава Николаевской облгосадминистрации, член исполкома Николаева Александр Садыков заявил, что городская власть может и должна влиять на платежки за отопление.
Об этом он заявил в понедельник, 3 февраля, в комментарии корреспонденту НикВести, после заседания рабочей группы по тарифам Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.
По мнению Александра Садыкова, одной из причин по которым платежки «Николаевоблтеплоэнерго» не снижаются является то, что никто не следит и нет отвечает за работу самого предприятия.
— Местная власть влиять на тариф безусловно не может. Тарифы у нас устанавливает НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – прим.). Но, влиять на суму платежа, или, как это модно сейчас говорить, на платежку может. Например, задаем вопрос: Кому из профильных заместителей мэра у нас подчиняется «Николаевоблтеплоэнерго»? Александру Омельчку (вице-мэру по вопросам энергоэффективности, – прим.) не подчиняется, оно (предприятие, – прим.) по уставу подчиняется Юрий Степанцу (вице-мэру по вопросам ЖКХ, – прим.). И они на прошлой неделе написали письмо на мэра, чтобы еще раз продублировали информацию, что «Николаевоблтеплоэнерго» подчиняется Юрию Степанцу, а не Александр Омельчуку. Профильным замом является Омельчук, а на самом деле, предприятие Степанца, а Степанец им не занимается. Поэтому, у семи нянек дитя без глаза, потому предприятие потом ходит по депутатам и просит выделить деньги. Я не знаю, кто бы в городе глубоко был погружен в те проблемы, которые есть у «Николаевоблтеплоэнерго». Мэр и городская власть безусловно могут влиять на платежку и количество денег, которые должны заплатить горожане. И эту платежку реально снизить, – заявил Александр Садыков.
Отметим, в конце ноября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.
Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен. Это связано с тем, что тарифы на тепло рассчитаны без учета удешевления стоимости газа.
Во время сессии Николаевского горсовета 26 декабря депутат Елена Киселева обратилась к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о том, возможно ли в Николаеве снизить тарифы на тепло, о чем во время заседания Совета регионов говорил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.
Отметим, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жаловались на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года, публикуя фотографии платежек. Ситуация с высокими платежками удивила Николаевского городского голову Александра Сенкевича.
Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook, не имеют юридической силы.
Помимо этого, он призвал николаевцев извиниться за публикации в социальной сети Facebook о якобы завышенных платежках за тепло в декабре.
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Экс-глава Николаевской облгосадминистрации, член исполкома Николаева Александр Садыков заявил, что городская власть может и должна влиять на платежки за отопление.
Об этом он заявил в понедельник, 3 февраля, в комментарии корреспонденту НикВести, после заседания рабочей группы по тарифам Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.
По мнению Александра Садыкова, одной из причин по которым платежки «Николаевоблтеплоэнерго» не снижаются является то, что никто не следит и нет отвечает за работу самого предприятия.
— Местная власть влиять на тариф безусловно не может. Тарифы у нас устанавливает НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – прим.). Но, влиять на суму платежа, или, как это модно сейчас говорить, на платежку может. Например, задаем вопрос: Кому из профильных заместителей мэра у нас подчиняется «Николаевоблтеплоэнерго»? Александру Омельчку (вице-мэру по вопросам энергоэффективности, – прим.) не подчиняется, оно (предприятие, – прим.) по уставу подчиняется Юрий Степанцу (вице-мэру по вопросам ЖКХ, – прим.). И они на прошлой неделе написали письмо на мэра, чтобы еще раз продублировали информацию, что «Николаевоблтеплоэнерго» подчиняется Юрию Степанцу, а не Александр Омельчуку. Профильным замом является Омельчук, а на самом деле, предприятие Степанца, а Степанец им не занимается. Поэтому, у семи нянек дитя без глаза, потому предприятие потом ходит по депутатам и просит выделить деньги. Я не знаю, кто бы в городе глубоко был погружен в те проблемы, которые есть у «Николаевоблтеплоэнерго». Мэр и городская власть безусловно могут влиять на платежку и количество денег, которые должны заплатить горожане. И эту платежку реально снизить, – заявил Александр Садыков.
Отметим, в конце ноября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.
Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен. Это связано с тем, что тарифы на тепло рассчитаны без учета удешевления стоимости газа.
Во время сессии Николаевского горсовета 26 декабря депутат Елена Киселева обратилась к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о том, возможно ли в Николаеве снизить тарифы на тепло, о чем во время заседания Совета регионов говорил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.
Отметим, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жаловались на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года, публикуя фотографии платежек. Ситуация с высокими платежками удивила Николаевского городского голову Александра Сенкевича.
Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook, не имеют юридической силы.
Помимо этого, он призвал николаевцев извиниться за публикации в социальной сети Facebook о якобы завышенных платежках за тепло в декабре.
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.