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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Во время встречи лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Петр Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.
— Пока Россия не изменит своего поведения, любые разговоры о возвращении к «business as usual» с Москвой являются преждевременными и угрожающими, — заявил Петр Порошенко.
Во время встречи также подчеркнули необходимость инклюзивного подхода в процессе разработки украинского законодательства, которое обеспечивало бы надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.
«Была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ноябре 2019 года стало известно, что в Украине планируют ввести ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации. В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность «драконовскими» медиаинициативами министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и обвинили его в избегании открытой дискуссии с НСЖУ.
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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Во время встречи лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Петр Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.
— Пока Россия не изменит своего поведения, любые разговоры о возвращении к «business as usual» с Москвой являются преждевременными и угрожающими, — заявил Петр Порошенко.
Во время встречи также подчеркнули необходимость инклюзивного подхода в процессе разработки украинского законодательства, которое обеспечивало бы надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.
«Была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ноябре 2019 года стало известно, что в Украине планируют ввести ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации. В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность «драконовскими» медиаинициативами министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и обвинили его в избегании открытой дискуссии с НСЖУ.