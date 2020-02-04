Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Во время встречи лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Петр Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

— Пока Россия не изменит своего поведения, любые разговоры о возвращении к «business as usual» с Москвой являются преждевременными и угрожающими, — заявил Петр Порошенко.

Во время встречи также подчеркнули необходимость инклюзивного подхода в процессе разработки украинского законодательства, которое обеспечивало бы надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.

«Была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации», — говорится в сообщении.