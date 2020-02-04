Иран должен придерживаться международного законодательства и как можно быстрее обеспечить возможность расшифровки «черных ящиков».

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

«Черные ящики должны быть загружены и информация из них проанализирована без задержек. К этому призывает (Чикагская, — прим.) конвенция», — сказал Франсуа-Филипп Шампань.

Он добавил, что вместе с министром транспорта посетил штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации, где призвал руководство организации также присоединиться к требованиям Канады.

«Конвенция утверждает, что «черные ящики» должны немедленно расшифровываться и анализироваться. И мы просим Иран соблюдать Дополнение 13. У нас есть вопросы», — отметил министр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ, несмотря на приглашение Ирана принять участие в совместной расшифровке украинским специалистам.