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Иран должен придерживаться международного законодательства и как можно быстрее обеспечить возможность расшифровки «черных ящиков».
Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.
«Черные ящики должны быть загружены и информация из них проанализирована без задержек. К этому призывает (Чикагская, — прим.) конвенция», — сказал Франсуа-Филипп Шампань.
Он добавил, что вместе с министром транспорта посетил штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации, где призвал руководство организации также присоединиться к требованиям Канады.
«Конвенция утверждает, что «черные ящики» должны немедленно расшифровываться и анализироваться. И мы просим Иран соблюдать Дополнение 13. У нас есть вопросы», — отметил министр.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ, несмотря на приглашение Ирана принять участие в совместной расшифровке украинским специалистам.
Напомним, что Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами после визита в Украину заявил, что бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ должны остаться в Иране.
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Иран должен придерживаться международного законодательства и как можно быстрее обеспечить возможность расшифровки «черных ящиков».
Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.
«Черные ящики должны быть загружены и информация из них проанализирована без задержек. К этому призывает (Чикагская, — прим.) конвенция», — сказал Франсуа-Филипп Шампань.
Он добавил, что вместе с министром транспорта посетил штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации, где призвал руководство организации также присоединиться к требованиям Канады.
«Конвенция утверждает, что «черные ящики» должны немедленно расшифровываться и анализироваться. И мы просим Иран соблюдать Дополнение 13. У нас есть вопросы», — отметил министр.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ, несмотря на приглашение Ирана принять участие в совместной расшифровке украинским специалистам.
Напомним, что Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами после визита в Украину заявил, что бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ должны остаться в Иране.