Депутат Николаевского областного совета, глава областной организации политической партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа обратился к главе облгосадминистрации Александру Стаднику в относительно ситуации с вырубкой леса в Новобугском районе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя видеозапись фермера с села Анновка, который рассказал как местный лесник организовал незаконную вырубку леса, который должен охранять.

Михаил Талпа подчеркнул, что люди опять самоорганизовываются, чтобы «остановить беспредел в области».

«Есть конкретные фамилии, должностные лица, техника, локации, явки и пароли. Что еще нужно, чтобы остановить это варварство? Опять сделаем вид что ничего не произошло и будем молчать?», - обратился Михаил Талпа к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику.

Это не первые случаи несанкционированной вырубки деревьев в области, на которые обращалось внимание общественности, власти и правоохранительных органов. Ранее депутат областного совета Михаил Талпа сообщал о спиленных многовековых дубах в селах Лысая Гора и Кумари Первомайского района.

20 января состоялось совещание в Николаевской ОГА по поводу предотвращения массовой вырубки лесов в области. Тогда начальник Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Мароха сообщил, что в 2019 году удалось обнаружить 80 случаев незаконной вырубки. Однако, из-за недостаточного финансирования, управление не может полноценно обеспечить охрану и сохранение лесов.

Ране сообщалось, что в Кривоозерском районе госэкоинспекторы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку акаций.