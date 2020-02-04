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Президент Болгарии Румен Радев выразил недоверие правительству страны во главе с Бойко Борисовым.
Об этом сообщает BTA.
По словам болгарского президента, правительство не действует в интересах граждан страны.
— На сегодня я официально выражаю недоверие правительству, который не действует в интересах болгарских граждан и является ответственным за острый кризис в нашем обществе, - заявил Румен Радев.
При этом он добавил, что уже три года призывает правительство ответственно и эффективно работать в интересах болгар не как политический противник, а как глава государства, понимая и заботясь о будущем Болгарии. К сожалению, констатировал он, этого не произошло.
Заканчивая свое обращение, президент Радев заявил, что «будущее Болгарии - быть свободным европейским государством, чьи граждане не боятся репрессий и доверяют закона».
Со своей стороны, болгарский премьер-министр Бойко Борисов подчеркнул, что президент вмешивается в распределение власти.
Напомним, ранее глава МВФ заявила, что Болгария на пути введения евро до 2023 года.
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Президент Болгарии Румен Радев выразил недоверие правительству страны во главе с Бойко Борисовым.
Об этом сообщает BTA.
По словам болгарского президента, правительство не действует в интересах граждан страны.
— На сегодня я официально выражаю недоверие правительству, который не действует в интересах болгарских граждан и является ответственным за острый кризис в нашем обществе, - заявил Румен Радев.
При этом он добавил, что уже три года призывает правительство ответственно и эффективно работать в интересах болгар не как политический противник, а как глава государства, понимая и заботясь о будущем Болгарии. К сожалению, констатировал он, этого не произошло.
Заканчивая свое обращение, президент Радев заявил, что «будущее Болгарии - быть свободным европейским государством, чьи граждане не боятся репрессий и доверяют закона».
Со своей стороны, болгарский премьер-министр Бойко Борисов подчеркнул, что президент вмешивается в распределение власти.
Напомним, ранее глава МВФ заявила, что Болгария на пути введения евро до 2023 года.