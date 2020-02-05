Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что президента Украины Владимира Зеленского дезинформировали относительно ситуации с платежками за тепло в Николаеве.

Такое мнение мэр Николаева высказал вчера, 4 февраля, в эфире телеканала НИС-ТВ, сообщают НикВести.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить мэра Николаева Александра Сенкевича, чтобы тот объяснил, почему городская власть не отреагировала на призыв снизить тарифы на центральное отопление. Также сообщалось, что Владимир Зеленский заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.

Комментируя это, Александр Сенкевич заявил, что президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука кто-то дезинформировал, предоставив некорректную информацию относительно тарифов на тепло, потому что в Николаеве тарифы были снижены еще до того, как этого потребовал президент Украины в декабре 2019 года.

— Мое мнение, что к подобным высказываниям нужно готовиться. И мне кажется, что и премьер-министра, и президента нашей страны люди, которые готовили эту информацию, они просто неподготовлены были, тем самым дезинформировали и главу государства, и премьер-министра, и людей, которые потом это все смотрели по телевизору. Все очень просто: на самом деле, Николаев понизил стоимость платежки еще до того, как произошло это общее понижение, перераспределение тарифа, - сказал Александр Сенкевич.

Он напомнил, что в Николаеве работает два теплопоставщика: это «Николаевоблтеплоэнерго», которое обслуживает чуть больше 60% жителей, и государственное предприятие «Николаевская ТЭЦ».

— Данное предприятие («Николаевская ТЭЦ», - прим.)находится в государственной форме собственности, и это означает, что ни Николаевский городской совет, ни Николаевский городской голова, ни все вместе взятые чиновники Николаева никак не могут повлиять на работу этого предприятия, кроме как помогать ему, когда у него рвутся сети, выделять трубы или еще что-то, чтобы помочь. Если бы «ТЭЦ» хоть как-нибудь понизила тариф для потребителей в Николаеве, можно было бы понять, что «Николаевоблтеплоэнерго» мог сделать, не хотел или не смог, но хотел. Но на самом деле, все очень просто: оба наших теплопоставщика в Николаеве являются лицензиатами НКРЕКП, независимого органа, который устанавливает цены на предоставляемые услуги, - сказал Александр Сенкевич.

По его мнению, некорректно в контексте снижения или неснижения тарифов на тепло говорить о процентах, нужно говорить о стоимости 1 гигакалории - единицы измерения количества тепла и тепловой энергии, цена которой зависит, в том числе и от стоимости поставки газа, которая в регионах отличается.

— Есть стоимость гигакалорий, и говорить об их стоимости нужно не относительно в величинах, на 20%, 30, 5 или 7, надо говорить в абсолютных - стоимость 1 гигакалории, - сказал Александр Сенкевич.

Также он обратил внимание на еще один факт: согласно постановлению Кабинета Министров, сумма денег, которая заходит на теплопоставляющие организации, разделяется в отношении 90 на 10. 90% платежа уходит сразу «Нафтогазу» в счет газа и долгов, которые были до этого сформированы. и в связи с этим, Николаевский городской голова Александр Сенкевич не понимает, каким образом можно снизить тариф на 30%, если теплопоставляющая организация может «оперировать» только 10%.

— Это означает, что когда человек платит платежку 1000 гривен за тепло, 900, недоходя до «Облтеплоэнерго», уходит сразу на «Нафтогаз». И мы оперируем только 10%. Так как из 10 можно сделать 30? Я, например, этого не знаю. Если кто-то знает - то это какие-то экономические алхимики. И то, что сегодня вот так просто дезинформируют президента, я считаю, что этих людей ему нужно увольнять. Потому что они дискредитируют вообще власть, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, 3 февраля в Киеве состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по поводу ситуации перерасчетом платы за поставку тепла в регионах. На этом заседании обсуждался, в том числе, вопрос с тарифами на тепло в Николаеве, поскольку Николаевская область оказалась одной из двух, где не отреагировали на просьбу президента Владимира Зеленского снизить платежки на тепло.

В ходе этого заседания представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий заявила, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он уже был обоснованным и низким.