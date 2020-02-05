Электронная перепись населения, проведенная министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, была сделана простым умножением на коэфициент 0,888 данных Государственной службы статистики.

Об этом сообщает Украинский центр общественных данных, который более 10 лет занимается анализом информационных данных.

Согласно пробной (тестовой) переписи населения, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 миллионов человек. Пробная перепись проводилась только на подконтрольных власти Украины территориях.

Пробная перепись проводилась в течение трех месяцев. Дмитрий Дубилет уточнял, что перепись проводилась по трем методам, которые дали «примерно одинаковый результат» с разницей в 2,86 %.

Одним из методов переписи был заявлен «Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные половозрастной структуры населения + данные реестров)».

Эксперты Центра сравнили, насколько возрастно-половая структура населения, представленная в оценке Дмитрия Дубилета, коррелирует с данными, опубликованными Государственной службой статистики.

Получив данные, которые были в открытом доступе Госстата, эксперты сгруппировали их по возрастным группам, подобно тому, как это сделала команда министра. После этого обобщенные по возрастным группам данные сопоставили с показателями презентации Дубилета. Исследователей «поразило практически одинаковое соотношение между группами по полу и возрасту – что составляет около 88,8%».

Эксперты задались вопросом – «что если данные просто умножили на коэффициент 0,8». При этом небольшие расхождения в финальном отчете – это просто округленные цифры.

В конечном итоге их подсчеты почти полностью совпали с цифрами переписи Дмитрия Дубилета.

— Вероятно, «никакой экстраполяции на самом деле не было, а было тупое умножение данных Госкомстата на коэффициент 0,888, а незначительные различия в соотношениях – это лишь результат округления… Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо, – отметили в Центре.

Напомним, результаты результаты оценки численности наличного населения Украины были представлены Кабмином 23 января.