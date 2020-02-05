Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о потеплении отношений с США и раскритиковал реакцию в российском политикуме на визит госсекретаря Майка Помпео в Минск.

По словам Лукашенко, Минск начал налаживать отношения с «величайшей империей — ведущей страной мира», пишет БЕЛТА.

— В России озаботились. А что мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! — заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами.

— Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения, — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Беларусь заявил о готовности США помочь в поиске решения конфликта в Украине, но, по его словам, Украина и РФ в конце концов сами должны прийти к согласию.