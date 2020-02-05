|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.65 грн
Программа деятельности Кабинета министров, которую поддержала Верховная Рада, исключает отставку правительства в течение года.
Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала «112 Украина», пишет Цензор.НЕТ.
— По состоянию на сегодня, поскольку была поддержана программа действий правительства, то есть так называемый иммунитет для правительства, для их работы, и отправлять в отставку — таких возможностей у Верховной Рады нет, — отметил Дмитрий Разумков.
При этом он выразил убеждение, что в случае, если «министры будут чувствовать, что у них нет поддержки общества, президента, Верховной Рады, то они самостоятельно напишут заявления» об увольнении.
4 октября 2019 Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства на следующие пять лет. За документ проголосовали 236 народных депутатов.
Согласно Конституции Украины, в течение года после одобрения программы деятельности правительства парламент не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и принятия резолюции недоверия ему.
Ранее сообщалось, что во время совещания правительства и президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении привязать зарплаты руководителей министерств и госпредприятий к средней оплате труда в Украине.
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Программа деятельности Кабинета министров, которую поддержала Верховная Рада, исключает отставку правительства в течение года.
Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала «112 Украина», пишет Цензор.НЕТ.
— По состоянию на сегодня, поскольку была поддержана программа действий правительства, то есть так называемый иммунитет для правительства, для их работы, и отправлять в отставку — таких возможностей у Верховной Рады нет, — отметил Дмитрий Разумков.
При этом он выразил убеждение, что в случае, если «министры будут чувствовать, что у них нет поддержки общества, президента, Верховной Рады, то они самостоятельно напишут заявления» об увольнении.
4 октября 2019 Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства на следующие пять лет. За документ проголосовали 236 народных депутатов.
Согласно Конституции Украины, в течение года после одобрения программы деятельности правительства парламент не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и принятия резолюции недоверия ему.
Ранее сообщалось, что во время совещания правительства и президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении привязать зарплаты руководителей министерств и госпредприятий к средней оплате труда в Украине.