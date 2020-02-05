Программа деятельности Кабинета министров, которую поддержала Верховная Рада, исключает отставку правительства в течение года.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала «112 Украина», пишет Цензор.НЕТ.

— По состоянию на сегодня, поскольку была поддержана программа действий правительства, то есть так называемый иммунитет для правительства, для их работы, и отправлять в отставку — таких возможностей у Верховной Рады нет, — отметил Дмитрий Разумков.

При этом он выразил убеждение, что в случае, если «министры будут чувствовать, что у них нет поддержки общества, президента, Верховной Рады, то они самостоятельно напишут заявления» об увольнении.

4 октября 2019 Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства на следующие пять лет. За документ проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, в течение года после одобрения программы деятельности правительства парламент не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и принятия резолюции недоверия ему.

Ранее сообщалось, что во время совещания правительства и президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении привязать зарплаты руководителей министерств и госпредприятий к средней оплате труда в Украине.