|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.65 грн
4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов. Семь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Напомним, 2 февраля на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих.
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов. Семь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Напомним, 2 февраля на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих.