4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов. Семь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Напомним, 2 февраля на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих.