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В Первомайске депутаты совместно с инспекцией по благоустройству начали бороться с несанкционированной парковкой, на нарушителей составляют протоколы и передают в полицию.
Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.
Возле воинской части в микрорайоне Коротченко несколько месяцев подряд депутат Первомайского горсовета Геннадий Головчак совместно с инспекцией по благоустройству борется с незаконной парковкой.
— Люди говорят, что местные власти ничего не делают, жалуются, что у нас бардак и виновата в этом местная власть. А как сами горожане относятся к этому? Перед вами несанкционированная парковка, которой люди уничтожили зеленые насаждения, - говорит Геннадий Головчак.
Старший инспектор по вопросам благоустройства Первомайского горсовета Василий Гниденко отмечает, что единственный способ бороться с нарушителями это фотографировать их и передавать данные в полицию.
— Фотографировать номера автомобилей и передавать в полицию, - сказал Василий Гниденко.
Сами первомайцы отмечают, что водители хаотично паркуются из-за того, что в городе не хватает парковочных площадок.
Депутат Первомайского городского совета Геннадий Головчак обратился к командованию воинской части с просьбой провести разъяснительную работу со своими подопечными, которые паркуются в зеленых зонах.
— Я хочу обратиться к командованию воинской части, чтобы они провели разъяснительную работу со своими подчиненными, защитники наши, должны защищать страну, а не уничтожать ее, - сказал Геннадий Головчак.
Напомним, в сентябре 2019 года, несколько автомобилей устроили незаконную парковку на не введенной в эксплуатацию Соборной площади из-за отсутствия парковочных мест.
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В Первомайске депутаты совместно с инспекцией по благоустройству начали бороться с несанкционированной парковкой, на нарушителей составляют протоколы и передают в полицию.
Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.
Возле воинской части в микрорайоне Коротченко несколько месяцев подряд депутат Первомайского горсовета Геннадий Головчак совместно с инспекцией по благоустройству борется с незаконной парковкой.
— Люди говорят, что местные власти ничего не делают, жалуются, что у нас бардак и виновата в этом местная власть. А как сами горожане относятся к этому? Перед вами несанкционированная парковка, которой люди уничтожили зеленые насаждения, - говорит Геннадий Головчак.
Старший инспектор по вопросам благоустройства Первомайского горсовета Василий Гниденко отмечает, что единственный способ бороться с нарушителями это фотографировать их и передавать данные в полицию.
— Фотографировать номера автомобилей и передавать в полицию, - сказал Василий Гниденко.
Сами первомайцы отмечают, что водители хаотично паркуются из-за того, что в городе не хватает парковочных площадок.
Депутат Первомайского городского совета Геннадий Головчак обратился к командованию воинской части с просьбой провести разъяснительную работу со своими подопечными, которые паркуются в зеленых зонах.
— Я хочу обратиться к командованию воинской части, чтобы они провели разъяснительную работу со своими подчиненными, защитники наши, должны защищать страну, а не уничтожать ее, - сказал Геннадий Головчак.
Напомним, в сентябре 2019 года, несколько автомобилей устроили незаконную парковку на не введенной в эксплуатацию Соборной площади из-за отсутствия парковочных мест.