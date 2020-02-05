В Первомайске депутаты совместно с инспекцией по благоустройству начали бороться с несанкционированной парковкой, на нарушителей составляют протоколы и передают в полицию.

Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.

Возле воинской части в микрорайоне Коротченко несколько месяцев подряд депутат Первомайского горсовета Геннадий Головчак совместно с инспекцией по благоустройству борется с незаконной парковкой.

— Люди говорят, что местные власти ничего не делают, жалуются, что у нас бардак и виновата в этом местная власть. А как сами горожане относятся к этому? Перед вами несанкционированная парковка, которой люди уничтожили зеленые насаждения, - говорит Геннадий Головчак.

Старший инспектор по вопросам благоустройства Первомайского горсовета Василий Гниденко отмечает, что единственный способ бороться с нарушителями это фотографировать их и передавать данные в полицию.

— Фотографировать номера автомобилей и передавать в полицию, - сказал Василий Гниденко.

Сами первомайцы отмечают, что водители хаотично паркуются из-за того, что в городе не хватает парковочных площадок.

Депутат Первомайского городского совета Геннадий Головчак обратился к командованию воинской части с просьбой провести разъяснительную работу со своими подопечными, которые паркуются в зеленых зонах.

— Я хочу обратиться к командованию воинской части, чтобы они провели разъяснительную работу со своими подчиненными, защитники наши, должны защищать страну, а не уничтожать ее, - сказал Геннадий Головчак.

Напомним, в сентябре 2019 года, несколько автомобилей устроили незаконную парковку на не введенной в эксплуатацию Соборной площади из-за отсутствия парковочных мест.

