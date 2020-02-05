Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев заявил, что совместно со Службой автомобильных дорог решит вопрос введения запрета для проезда грузового транспорта по улицам Николаева в час пик.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, в Департаменте ЖКХ заявили, что САД не рассмотрела их запрос относительно введения запрета для проезда большегрузного транспорта по улицам Николаева в час пик, который был направлен ведомству в декабре 2019 года. В свою очередь, в САД опровергли такие обвинения и сообщили, что ответ на запрос был отправлен еще 17 декабря 2019 года.

Сергей Коренев рассказал, что Департамент ЖКХ все же не получал от Службы автодорог ответ на их запрос. При этом Коренев отметил, что у него запланирована встреча с исполняющим обязанности начальника САД в Николаевской области Владиславом Невеселым, на которой они решат данный вопрос.

— На самом деле никакого конфликта нет. Заочная дискуссия возникла от моего комментария журналистам. Комментарий был дан исходя из тех фактов, которые мы имеем. В начале декабря мы обратились за согласованием точек установки знаков о запрете движения большегрузного транспорта. К сожалению, ответа в Департаменте ЖКХ не было. Увидел я опубликованный ответ. На сегодняшний день его у нас в бумажном виде нет. Тем ни менее никто не говорит о том, что есть какие-то недопонимания. У нас (с Владиславом Невеселым, - прим.) состоиться встреча, которая была назначена еще до дискуссии. Я уверен, что мы решим этот вопрос. Я знаком с руководителем Службы. Не думаю, что в этом будет проблема, - сказал Сергей Коренев.

По словам Сергея Коренева, на данный момент Департамент ЖКХ не может разработать схему организации дорожного движения в связи с тем, что еще нет согласования точек установки знаков с САД.

— Проектант разработал точки установки знаков и мы должны их согласовать. По факту согласования этих точек разрабатывается схема организации дорожного движения. Согласования данных точек нету. В ответе САД, опубликованном в прессе, было указано, что Департаменту нужно разработать схему. Но даже ответ не содержит возможности разработки данной схемы, поскольку мы не понимаем, согласна ли Служба автодорог с установкой этих знаков, - сказал Сергей Коренев.

Стоит отметить, что данный запрет будет действовать круглый год.

Ранее сообщалось, что на въезде в Николаев с Баштанского направления нет весового комплекса, который бы контролировал большегрузный транспорт, везущий зерно в порты Николаева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру.

Глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта, чтобы разгрузить дороги Николаева от фур.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич надеется вместе с новым главой Николаевской облгосадминистрации Александром Стадником решить проблему разбитых дорог, ведущих в порты города.