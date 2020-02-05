Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет отрицает фальсификацию данных электронной переписи населения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление Украинского центра общественных данных.

— Вчера в Интернете распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за 1500 долларов снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ, - отметил Дмитрий Дубилет.

По его словам, вывод о фальсификации данных был сделан из-за почти одинакового соотношения данных.

— Итак, главная «сенсация» заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. «Эксперты» разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение - 88.8%. Точнее, почти одинаковые - от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы. Чтобы вы поняли, никакой сенсации здесь нет. Напомню, мы проводили оценку тремя методами. Все три дали одинаковый результат, - добавил Дмитрий Дубилет.

Он также отметил, что ранее описывал метод оценки результатов, который все объясняет.

— Мы взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через полово-возрастную структуру. Социологи называют такой график «елочкой» - можете полюбоваться этой елкой на слайде 11. Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью. Почему данные «елочки» по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить, как «сенсацию» то, что было черным по-белому написано нами же в описании методологии, - отметил Дмитрий Дубилет.

Кроме того, министр добавил, что сейчас готовятся материалы в Государственное бюро расследований по факту распространения фейков.

— Кто стоит за распространением этой «сенсации»? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию. Мои друзья советовали мне никак не реагировать на этот фейк. Мол, только способствую его распространению. Но я так не могу. Для меня моя репутация - главное, что у меня есть, - написал Дмитрий Дубилет.

Напомним, что по информации Украинского центра общественных данных, электронная перепись населения, проведенная министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, была сделана простым умножением на коэфициент 0,888 данных Государственной службы статистики.