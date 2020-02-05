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На предварительных партийных голосованиях Демократической партии США в штате Айова организаторы кокусов не могут подсчитать голоса, ссылаясь на технические проблемы с мобильным приложением для подсчета.
Об этом пишет The Washington Post.
Отметим, что штат Айова является первым, в котором проводятся праймериз и кокусы. Демократы выбирают кандидата, который будет противостоять на выборах 3 ноября Дональду Трампу.
В местном штабе Демпартии заявили о «несоответствии» технического подсчета из-за чего партия вынуждена проводить ручной подсчет голосов.
Организаторы говорят, что проблемы не связаны с хакерской атакой или каким-то внешним вмешательством. В командах некоторых кандидатов говорят также о проблемах связи со штабом по голосовой линии.
Ожидалось, что результаты с почти 1600 участков поступят к вечеру понедельника. Но до сих пор не понятно, когда они будут опубликованы.
В последние дни перед демократическими кокусами в Айове в опросах лидировали сенатор Берни Сандерс, ексвицепрезидент Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр из Индианы Питер Буттиджич.
Кокусы - неофициальные собрания сторонников или членов партии, используются в США для первичного выдвижения кандидатов в президенты от партий, которые затем формально утверждаются на праймериз.
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова.
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На предварительных партийных голосованиях Демократической партии США в штате Айова организаторы кокусов не могут подсчитать голоса, ссылаясь на технические проблемы с мобильным приложением для подсчета.
Об этом пишет The Washington Post.
Отметим, что штат Айова является первым, в котором проводятся праймериз и кокусы. Демократы выбирают кандидата, который будет противостоять на выборах 3 ноября Дональду Трампу.
В местном штабе Демпартии заявили о «несоответствии» технического подсчета из-за чего партия вынуждена проводить ручной подсчет голосов.
Организаторы говорят, что проблемы не связаны с хакерской атакой или каким-то внешним вмешательством. В командах некоторых кандидатов говорят также о проблемах связи со штабом по голосовой линии.
Ожидалось, что результаты с почти 1600 участков поступят к вечеру понедельника. Но до сих пор не понятно, когда они будут опубликованы.
В последние дни перед демократическими кокусами в Айове в опросах лидировали сенатор Берни Сандерс, ексвицепрезидент Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр из Индианы Питер Буттиджич.
Кокусы - неофициальные собрания сторонников или членов партии, используются в США для первичного выдвижения кандидатов в президенты от партий, которые затем формально утверждаются на праймериз.
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова.