На предварительных партийных голосованиях Демократической партии США в штате Айова организаторы кокусов не могут подсчитать голоса, ссылаясь на технические проблемы с мобильным приложением для подсчета.

Об этом пишет The Washington Post.

Отметим, что штат Айова является первым, в котором проводятся праймериз и кокусы. Демократы выбирают кандидата, который будет противостоять на выборах 3 ноября Дональду Трампу.

В местном штабе Демпартии заявили о «несоответствии» технического подсчета из-за чего партия вынуждена проводить ручной подсчет голосов.

Организаторы говорят, что проблемы не связаны с хакерской атакой или каким-то внешним вмешательством. В командах некоторых кандидатов говорят также о проблемах связи со штабом по голосовой линии.

Ожидалось, что результаты с почти 1600 участков поступят к вечеру понедельника. Но до сих пор не понятно, когда они будут опубликованы.

В последние дни перед демократическими кокусами в Айове в опросах лидировали сенатор Берни Сандерс, ексвицепрезидент Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр из Индианы Питер Буттиджич.

Кокусы - неофициальные собрания сторонников или членов партии, используются в США для первичного выдвижения кандидатов в президенты от партий, которые затем формально утверждаются на праймериз.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова.