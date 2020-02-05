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С сегодняшнего дня 5 февраля тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырос на 22,5%.
Об этом сообщают в пресс-службе ГКП Николаевводоканал.
В сообщении отмечается, что постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 5 февраля стоимость кубометра водоснабжения составляет 13 гривен 89 копеек, а водоотведения 11 гривен 89 копеек за куб.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 4 февраля, внесла изменения в постановление относительно тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.
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С сегодняшнего дня 5 февраля тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырос на 22,5%.
Об этом сообщают в пресс-службе ГКП Николаевводоканал.
В сообщении отмечается, что постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 5 февраля стоимость кубометра водоснабжения составляет 13 гривен 89 копеек, а водоотведения 11 гривен 89 копеек за куб.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 4 февраля, внесла изменения в постановление относительно тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.