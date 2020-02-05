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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета планирует в 2020 году использовать поливомоечные машины для влажной уборки улиц и полива газонов.
Об этом рассказал директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Невозможно мыть грязную улицу, никуда не убирая мусор. Мусор однозначно должен быть убран. По-сути это два направления с которыми нужно работать. В последнее время город, фактически, не работал с мойкой, с увлажнением и применением поливомоечных машин. Кроме того, необходимо еще заниматься поливом газонов. Непосредственно в этой части, в этом году мы планируем применение поливомоечных машин, которые, в том числе, будут поливать наши газоны. Есть такие планы. Более того, эти планы выражены в некоторых тендерах, которые мы планируем запускать по содержанию зеленых зон, - сказал Сергей Коренев.
Напомним, что администрация Заводского района Николаева собирается потратить в 2020 году более 10 миллионов гривен на уборку дорог и тротуаров.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета планирует в 2020 году использовать поливомоечные машины для влажной уборки улиц и полива газонов.
Об этом рассказал директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Невозможно мыть грязную улицу, никуда не убирая мусор. Мусор однозначно должен быть убран. По-сути это два направления с которыми нужно работать. В последнее время город, фактически, не работал с мойкой, с увлажнением и применением поливомоечных машин. Кроме того, необходимо еще заниматься поливом газонов. Непосредственно в этой части, в этом году мы планируем применение поливомоечных машин, которые, в том числе, будут поливать наши газоны. Есть такие планы. Более того, эти планы выражены в некоторых тендерах, которые мы планируем запускать по содержанию зеленых зон, - сказал Сергей Коренев.
Напомним, что администрация Заводского района Николаева собирается потратить в 2020 году более 10 миллионов гривен на уборку дорог и тротуаров.