Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что разводная часть Ингульского моста находится в «очень плачевном состоянии» и нуждается в неотложном ремонте.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Мост - это отдельная история. Разводная часть в очень плачевном состоянии. Более того, ее нужно ремонтировать уже в авральном режиме, поскольку разводная часть должна быть соответствующим образом нагружена, чтобы противовес нормально удерживался. Поэтому этот вопрос мы тоже обсуждаем. Это все очень важно и этим нужно заниматься, - сказал Сергей Коренев.

Отметим, что участок дороги, который проходит по Ингульскому мосту, находится на балансе Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве из-за большегрузов стало разрушаться дорожное покрытие Ингульского моста, местами асфальт отсутствует вовсе.

Стоит отметить, что в 2018 году, по обращению Николаевской облгосадминистрации в бюджете Николаева на 2019 год предусмотрели субвенцию в областной бюджет в размере 81 миллион гривен. Обосновывая необходимость выделения этих денег, вице-губернатор Александр Кушнир заявлял, что часть денег будет направлена на ремонт государственных дорог, которые проходят через Николаев. В частности одной из таких дорог является Проспект героев Украины, который проходит по Ингульскому мосту.