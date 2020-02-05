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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
По его словам, украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее украинцы могли находиться без на территории этих стран 90 дней в течение 1 года.
— Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран в два раза, - сообщил Алексей Гончарук.
Напомним, что Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует расширить перечень стран с безвизовым режимом для украинцев.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
По его словам, украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее украинцы могли находиться без на территории этих стран 90 дней в течение 1 года.
— Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран в два раза, - сообщил Алексей Гончарук.
Напомним, что Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует расширить перечень стран с безвизовым режимом для украинцев.