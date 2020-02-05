Экс-глава Николаевской облгосадминистрации, член исполкома Николаева Александр Садыков считает, что городской совет может принять в коммунальную собственность ТЭЦ только после того, как государство погасит долги предприятия и выплатит компенсацию за изношенные сети.

Об этом он заявил в понедельник, 3 февраля, в комментарии корреспонденту НикВести, после заседания рабочей группы по тарифам Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

По словам Александра Садыкова, перед передачей ТЭЦ в собственность Николаева государство должно погасить 250 миллионов гривен долга предприятия перед «Нафтогазом».

— В каком виде мы ее будем забирать? Мы слышали, что сегодня существует большая проблема у ТЭЦ, когда-то ее деятельность будет убыточной. Сегодня у ТЭЦ задолженность около 250 миллионов гривен перед «Нафтогазом». Какая-то задолженность подтверждена, какая-то нет. Так что, городу брать и эти долги на себя? Ни в коем случае! В таком виде нельзя брать! Насколько я знаю внутреннюю информацию полгода назад можно было перевести ТЭЦ в коммунальную собственность, а на сегодняшний день в Кабмине и Фонде государственного имущества уже говорят: «Нет, давайте мы сделаем по-хитрому, давайте теплосети отдадим городу, а саму ТЭЦ оставим в пользование, или приватизируем ее и дадим кому-то на этом зарабатывать». Этот «геморрой» с этими 40% населения, которые отапливает ТЭЦ все равно ляжет на город. Но, город должен добиваться, чтобы ТЭЦ нам передали без долгов, и еще, наверное, компенсировали то что мы взяли сети ТЭЦ, которые намного хуже, чем у «Николаевоблтеплоэнерго», – заявил Александр Садыков.

Напомним, что после очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.

В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.

Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.