Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев записал на нее свою электронную подпись.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

— Президент Украины присоединился к 4,4 владельцев современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД - получил квалифицированную электронную подпись на чип ID, - сказал министр Арсен Аваков.

По его словам, с 5 февраля все граждане Украины могут бесплатно записать на ID-карту свою электронную подпись.

— Сегодня мы представляем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно, - сказал Аваков.

Отмечается, что срок действия сертификатов ключей подписи - 2 года. При этом, запись подписи не является обязательной и осуществляется по желанию человека.

Напомним, что Государственная миграционная служба Украины за 4 года выдала гражданам более 4,3 миллиона паспортов в виде ID-карточек.