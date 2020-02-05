Об этом Кабинет министров страны заявил в среду, 5 февраля, сообщает Reuters.

Так, декрет для пап после реформы может составлять почти семь месяцев. При этом родители могут поделить отпуск по уходу за ребенком поровну между собой.

— Это будет способствовать лучшему равенству между родителями и многообразию в семьях, — пояснила министр здравоохранения и социальной политики Финляндии Айно-Кайса Пеконен. Также реформа поможет увеличить уровень рождаемости, добавила она.

Сейчас беременные женщины в Финляндии также имеют право на месяц оплачиваемого отпуска перед родами.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что правительство повысит рождаемость.