Президент США Дональд Трампа и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси продемонстрировали взаимную неприязнь во время обращения американского лидера к нации.

Об этом свидетельствует видео обращения Трампа.

По традиции, спикер Палаты представителей приветствует главу государства словами «Для нас высокая честь приветствовать президента Соединенных Штатов…».

Вместо этого, спикер Пелоси сказала: «Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп».

Когда Трамп подошел к трибуне, за его спиной стояли вице-президент Майкл Пенс и спикер Нэнси Пелоси.

Президент подал им копии своей речи, после чего Пелоси в знак приветствия протянула руку главе государства, но он сделал вид, что не заметил ее жест.

Позже Пелоси написала, что демократы всегда готовы «протянуть руку ради людей». Пока Трамп говорил, Пелоси постоянно сидела и что-то читала, не поднимая глаз.

Возможно, она читала именно речь президента.Время от времени Пелоси неодобрительно качала головой или саркастически улыбалась.

Когда Трамп закончил свое выступление и республиканцы громко аплодировали президенту, Пелоси, стоя за его спиной, демонстративно разорвала листы с речью американского лидера.

На вопрос Fox News, почему она порвала листы, Пелоси ответила, что ее действие «было вежливым (учтивым) поступком, учитывая возможные альтернативы».

Как известно, Трамп и Пелоси, как представители Республиканской и Демократической партий США, давно конфликтуют между собой.

Голосование в деле об импичменте Трампа состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 (в 23:00 по киевскому времени).

Напомним, что в настоящее время рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу достиг рекордной отметки – он самый высокий за все время его президентства.