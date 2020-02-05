Обязанности главы правления «Укразалізниці» Кабинет министров Украины временно возложил на Марчека Желько.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.

В распоряжении указано, что член правления акционерного общества «Укразалізниці» Марчек Желько временно будет исполнять обязанности главы правления, до избрания главы правления.

Стоит отметить, что Марчек Желько вошел в состав правления Укразалізниці» в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании «Укрросметалл». До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО «Днепроспецсталь» (2007-2013).

Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Принимал участие в реформировании HR-направления в компании «Новая Почта».

В декабре 2019 года Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет собраться для рассмотрения вопроса его увольнения. Накануне стало известно, что наблюдательный совет «Укрзалізниці» согласовал увольнение Евгения Кравцова. 29 января Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности руководителя «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.