Украинский бренд одежды Trempel инициировал проект No Trash, цель которого сбор и сортировка любого текстиля.

Об этом сообщает The Village.

— Принимается текстиль любого качества, даже тряпки. Часть вещей идет на экологическую утилизацию. Остальную часть текстиля будут отдавать на благотворительность (в детские дома, для «Красного креста»). Еще часть одежды будут направлять на перепродажу или для пошива новых вещей, - объясняют организаторы акции.

В Киеве ненужные вещи просят приносить в магазин на улице Шота Руставели. Клиент также получит карту с 5% скидки на товары брендов-партнеров.

Напомним, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины подготовило рейтинг предприятий, которые больше всего вредят природе страны, создавая наибольшее количество вредных отходов, согласно которому «Николаевский глиноземный завод» оказался среди самых крупных вредителей экологии.