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Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.
Об этом пишет Преступности.НЕТ.
Напомним, 11 октября, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.
Федор Барна отметил, что несмотря на наглое и беспринципное давление на Николаевскую ОГА со стороны псевдоактивистов, которые далеки от ОТГ, глава ОГА Александр Стадник примет единственно-правильное и законное решение, определив центром ОТГ село Гурьевку.
По его словам Гурьевка подходит под центр будущего ОТГ потому что географически находится в центре.
- Некоторые люди хотят сделать центром будущей ОТГ село Константиновку. Это прекрасное село, но там живет всего 700 человек и из инфраструктуры – только одно админздание. Я ничего против этого села не имею, но главная цель – чтобы громада была состоятельной, а для этого нужно, чтобы были условия для развития и нормального функционирования громады. В Законе и в рекомендациях профильного Министерства не зря прописаны целый ряд критериев, которым село Константиновка совершенно не подходит, - заявил Федор Барна, добавляя, что в самом географическом центре будущего ОТГ есть село Гурьевка.
Депутат подчеркнул, что Гурьевка соответствует всем критериям, по которым выбирают центр ОТГ. В селе проживает около 2000 человек, есть в наличии вся требуемая инфраструктура и необходимые подготовленные кадры.
- Сегодня в Гурьевке есть все условия, чтобы она была центром будущего ОТГ. Там есть необходимое количество админзданий, там находится самая крупная школа, 2 клуба, 2 детских садика, новая амбулатория. В гурьевскую амбулаторию, к примеру, ездят со всех соседних сел на приемы к врачу, позаключали с ним контракты. В Константиновке этого абсолютно нет. Получается, что люди сегодня будут приезжать за медицинскими услугами в Гурьевку, за какими-то моментами – в Гурьевку, а центром кто-то хочет сделать Константиновку? Зачем? Чтобы было? Наша цель – развитие громады, – подчеркнул Федор Барна.
Ранее, депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что нужно пересмотреть перспективный план, перед тем как утверждать его, для того чтобы дать шанс небольшим, но перспективным громадам.
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Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.
Об этом пишет Преступности.НЕТ.
Напомним, 11 октября, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.
Федор Барна отметил, что несмотря на наглое и беспринципное давление на Николаевскую ОГА со стороны псевдоактивистов, которые далеки от ОТГ, глава ОГА Александр Стадник примет единственно-правильное и законное решение, определив центром ОТГ село Гурьевку.
По его словам Гурьевка подходит под центр будущего ОТГ потому что географически находится в центре.
- Некоторые люди хотят сделать центром будущей ОТГ село Константиновку. Это прекрасное село, но там живет всего 700 человек и из инфраструктуры – только одно админздание. Я ничего против этого села не имею, но главная цель – чтобы громада была состоятельной, а для этого нужно, чтобы были условия для развития и нормального функционирования громады. В Законе и в рекомендациях профильного Министерства не зря прописаны целый ряд критериев, которым село Константиновка совершенно не подходит, - заявил Федор Барна, добавляя, что в самом географическом центре будущего ОТГ есть село Гурьевка.
Депутат подчеркнул, что Гурьевка соответствует всем критериям, по которым выбирают центр ОТГ. В селе проживает около 2000 человек, есть в наличии вся требуемая инфраструктура и необходимые подготовленные кадры.
- Сегодня в Гурьевке есть все условия, чтобы она была центром будущего ОТГ. Там есть необходимое количество админзданий, там находится самая крупная школа, 2 клуба, 2 детских садика, новая амбулатория. В гурьевскую амбулаторию, к примеру, ездят со всех соседних сел на приемы к врачу, позаключали с ним контракты. В Константиновке этого абсолютно нет. Получается, что люди сегодня будут приезжать за медицинскими услугами в Гурьевку, за какими-то моментами – в Гурьевку, а центром кто-то хочет сделать Константиновку? Зачем? Чтобы было? Наша цель – развитие громады, – подчеркнул Федор Барна.
Ранее, депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что нужно пересмотреть перспективный план, перед тем как утверждать его, для того чтобы дать шанс небольшим, но перспективным громадам.