Руководитель проекта по обеспечению выполнения коммунальным предприятием «Николаевоблтеплоэнерго» кредитных обязательств перед Международным банком реконструкции и развития Егор Клецов обвинил главу фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском горсовете Игоря Дятлова во лжи в адрес предприятия и его руководства.

Видеообращение к Игорю Дятлову он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Егора Клецова, депутат записал видеоблог в котором необоснованно обвинил руководство «Николаевоблтеплоэнерго» в получении завышенных заработных плат, которые якобы влияют на платежки за тепло, нежелании понижать тарифы, а также в заниженных зарплатах рядовых сотрудников.

Егор Клецов призвал Игоря Дятлова прекратить заниматься блогерством и дезинформировать николаевцев.

— Снова и снова он врет о высоких зарплатах административно-управленческого персонала на предприятии. Он уже неоднократно озвучивал цифру в 2 тысячи долларов, которых нет, он и не подтвердил это цифрами, и никто не увидел доказательств. Я хотел бы вывести уважаемого депутата из плоскости блогерства в плоскость управленческих понятий. Если мы говорим о зарплате, то нужно рассуждать критериями относительности, а именно сколько эта зарплата процентов составляет в структуре тарифа (за тепло, – прим.). Если бы вы Игорь написали депутатский запрос, проверили бы все цифры, то вы бы узнали, что в тарифе зарплата административно-управленческого персонала составляет 0,1%. Много это, или мало? Я думаю вы сами сделаете выводы. Помимо этого, депутат говорит, что якобы высокие зарплаты только у администрации, а все остальные сотрудники побираются и работают на минималку. Так вот опять-таки. Если бы вы Игорь были не блогером, а хотя-бы политиком, то он бы запросил информацию о средней зарплате на предприятии. Вам бы ответили, что сегодня средняя зарплата на предприятии 9 тысяч 200 гривен. Так вот ваши слова о минималке и средняя зарплата как-то соотносится? Зачем вы врете? Вы думаете, что за счет вранья можно снова «заехать» во власть? Поймите, времена вранья прошли, любую информацию теперь можно проверить, – говорит Егор Клецов.

Егор Клецов отметил, что все заявления депутата о воровстве на предприятии также не отвечают действительности, так как, 90% от всей суммы, которую николаевцы платят за тепло уходит «Нафтогазу», в то время как «Николаевоблтеплоэнерго» может распоряжаться оставшимися 10%.

— После понижения тарифа за которое так сильно трясутся и ратуют наши оппозиционные силы, после понижения в других городах, в Николаеве тариф все равно остается одним из самых низких. Но Игорю нужно нарисовать жуть и страшную картинку. Как можно красть на предприятии, если из 1000 гривен от населения за оплату тепла, 900 уходит сразу «Нафтогазу»? 100 гривен остается на предприятии. За них нужно сделать все невозможное, а именно выплатить зарплату, оплатить другие энергоносители, и еще что-то где-то заизолировать, залатать. Вы думайте, что вы говорите по поводу воровства! – добавил он.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.