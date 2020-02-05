Народный депутат Украины глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в музыке, звучащей в маршрутках.

Об этом сообщает Эспресо.

По словам нардепа государство не должно вмешиваться в то «кто, какую музыку где будет слушать».

- Я считаю, что это не дело государства вмешиваться в то, кто, какую музыку и где будет включать. Чем больше государства в жизни украинцев, тем хуже украинцы живут. Я пользуюсь метро. Если бы там была музыка, то я бы наушники надевал и собственную музыку слушал бы. Запрещать слушать - неправильно. Нет смысла государству это регулировать, - сказал Давид Арахамия.

Как известно, сегодня группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект, который запрещает водителям общественного транспорта включать музыку.



