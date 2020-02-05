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Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.
- Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок, — написал Владимир Вятрович.
По словам нардепа, законопроект предлагает ввести в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире.
- Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки шансона или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешена только через наушники, — добавил депутат.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.
- Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок, — написал Владимир Вятрович.
По словам нардепа, законопроект предлагает ввести в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире.
- Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки шансона или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешена только через наушники, — добавил депутат.