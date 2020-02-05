В субботу, 8 февраля, в Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина состоится эксклюзивная экскурсия о деньгах и искусстве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил организатор экскурсии Александр Максименко.

В частности, Александр Максименко считает, что для привлечения туристов необходимо подходить к организациям экскурсий более креативно. Таким образом, возникла идея рассказать николаевцам и гостям города о связи между деньгами и искусством.

— Считаю, что необходимо привлекать молодежь и туристов в наши музеи с более креативным контентом. Нам нужно посмотреть на экскурсии по-другому. Совсем иначе смотришь на картину, когда знаешь, сколько она стоит, или то, как образовалась на нее цена, - сказал Александр Максименко.

По словам Александра Максименко, рекордсменами в музее Василия Верещагина являются художники Илья Репин, Василий Верещагин и Иван Айвазовский, рекорды продаж которых на аукционных домах «Кристис» и «Сотбис» за последнее время достигали таких цен: «Парижское кафе» — 144,7 миллионов гривен, «Жемчужная мечеть в Агре» — 117,3 миллионов гривен, «Вид Константинополя и Босфора» — 103,4 миллиона гривен.

Репин «Парижское кафе» Верещагин «Жемчужная мечеть в Агре» Айвазовский «Вид Константинополя и Босфора»

О том, как образуется цена на искусство, почему та или иная картина стоит дороже другой? Почему одно произведение искусства знаменито и стоит дорого, а другое нет? Каким образом на художественном рынке оцениваются картины? Ответы на все эти вопросы вы сможете узнать на экскурсии уже в эту субботу.

Экскурсия продлится с 13:00 до 14:00. Цена за вход в музей Верещагина – 30 гривен.