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В субботу, 8 февраля, в Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина состоится эксклюзивная экскурсия о деньгах и искусстве.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил организатор экскурсии Александр Максименко.
В частности, Александр Максименко считает, что для привлечения туристов необходимо подходить к организациям экскурсий более креативно. Таким образом, возникла идея рассказать николаевцам и гостям города о связи между деньгами и искусством.
— Считаю, что необходимо привлекать молодежь и туристов в наши музеи с более креативным контентом. Нам нужно посмотреть на экскурсии по-другому. Совсем иначе смотришь на картину, когда знаешь, сколько она стоит, или то, как образовалась на нее цена, - сказал Александр Максименко.
По словам Александра Максименко, рекордсменами в музее Василия Верещагина являются художники Илья Репин, Василий Верещагин и Иван Айвазовский, рекорды продаж которых на аукционных домах «Кристис» и «Сотбис» за последнее время достигали таких цен: «Парижское кафе» — 144,7 миллионов гривен, «Жемчужная мечеть в Агре» — 117,3 миллионов гривен, «Вид Константинополя и Босфора» — 103,4 миллиона гривен.
О том, как образуется цена на искусство, почему та или иная картина стоит дороже другой? Почему одно произведение искусства знаменито и стоит дорого, а другое нет? Каким образом на художественном рынке оцениваются картины? Ответы на все эти вопросы вы сможете узнать на экскурсии уже в эту субботу.
Экскурсия продлится с 13:00 до 14:00. Цена за вход в музей Верещагина – 30 гривен.
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В субботу, 8 февраля, в Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина состоится эксклюзивная экскурсия о деньгах и искусстве.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил организатор экскурсии Александр Максименко.
В частности, Александр Максименко считает, что для привлечения туристов необходимо подходить к организациям экскурсий более креативно. Таким образом, возникла идея рассказать николаевцам и гостям города о связи между деньгами и искусством.
— Считаю, что необходимо привлекать молодежь и туристов в наши музеи с более креативным контентом. Нам нужно посмотреть на экскурсии по-другому. Совсем иначе смотришь на картину, когда знаешь, сколько она стоит, или то, как образовалась на нее цена, - сказал Александр Максименко.
По словам Александра Максименко, рекордсменами в музее Василия Верещагина являются художники Илья Репин, Василий Верещагин и Иван Айвазовский, рекорды продаж которых на аукционных домах «Кристис» и «Сотбис» за последнее время достигали таких цен: «Парижское кафе» — 144,7 миллионов гривен, «Жемчужная мечеть в Агре» — 117,3 миллионов гривен, «Вид Константинополя и Босфора» — 103,4 миллиона гривен.
О том, как образуется цена на искусство, почему та или иная картина стоит дороже другой? Почему одно произведение искусства знаменито и стоит дорого, а другое нет? Каким образом на художественном рынке оцениваются картины? Ответы на все эти вопросы вы сможете узнать на экскурсии уже в эту субботу.
Экскурсия продлится с 13:00 до 14:00. Цена за вход в музей Верещагина – 30 гривен.