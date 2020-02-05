Качественным интернетом обеспечены 60% школ городов областного значения, районов и ОТГ Николаевской области.

Об этом свидетельствует информация Департамента образования и науки Николаевской ОГА, предоставленную в ответ на информационный запрос НикВести.

Сеть учреждений общего среднего образования в Николаевской области в 2019 - 2020 учебном году составляет 484 школы. При этом, данные о наличии интернета предоставлены по 468 школам.

Указывается, что широкополосное (кабельное) подключение к интернету есть во всех 468 школах.

Доступом к интернету со скоростью 100Мбит/с обеспечены 18% школ, интернет с качеством от 30 до 100Мбит/с подключен в 24,5% школ, 17% школ имеют доступ к интернету со скоростью 30Мбит/с.

Таким образом, быстрый интернет есть в 60% (278) школ области, информацию о которых предоставили в ОГА.

Еще 40% школ имеют доступ к интернету с качеством 10 Мбит/с и ниже.

Стоит отметить, что на практике скорость практически всегда ниже, чем указывают интернет провайдеры, поскольку в спецификациях принято писать максимально возможную, а не рабочую. Кроме того, вклад вносит загруженность сети, особенности оборудования, а также помехи, особенно при передачи по Wi-Fi.

На профильном форуме «Local» рассказывается о ситуации с качеством проведения интернета в школах.

«Подключение школ в удаленных селах согласно техническому заданию проводится как правило по радио со скоростью от 30 Мбит/с и 100 Mбит/с (зависит от количества школьников и компьютеров в школе), по возможности по оптике -100 Мбит/с. В самих райцентрах вблизи от точки входа в Интернет - по оптике 100 Mbps», - говорится в сообщении на форуме. Таким образом, подобную схему подключения нельзя назвать широкополосной, ведь волоконно-оптической связью соединены объект и радио-точка, а итоговая скорость интернета зависит уже от связи радио-точки с провайдером.

Напомним, в августе 2019 года директор Департамента науки и образования Николаевской ОГА Елена Удовиченко заявила, что в Николаевской области на начало нового учебного года скоростной интернет имели лишь 35% общеобразовательных школ. Чиновница тогда сообщила, что Николаевская область в 2019 году получила 24 миллиона гривен для обеспечения школ скоростным интернетом. Опорные школы должны иметь интернет скоростью до 100 Мгбит в секунду, все остальные - не менее 30