|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.93 грн
|27.43 грн
В здании телеканала «1+1» по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины.
Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в своем Telegram в среду, 5 февраля.
В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретні матеріали».
— Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам, - написал Александр Дубинский.
По его словам, обыски в СМИ «стеснялся организовывать даже экс-президент Петр Порошенко».
Напомним, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа» (телеканал «NewsOne»).
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В здании телеканала «1+1» по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины.
Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в своем Telegram в среду, 5 февраля.
В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретні матеріали».
— Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам, - написал Александр Дубинский.
По его словам, обыски в СМИ «стеснялся организовывать даже экс-президент Петр Порошенко».
Напомним, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа» (телеканал «NewsOne»).