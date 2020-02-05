В здании телеканала «1+1» по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в своем Telegram в среду, 5 февраля.

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретні матеріали».

— Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам, - написал Александр Дубинский.

По его словам, обыски в СМИ «стеснялся организовывать даже экс-президент Петр Порошенко».

Напомним, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа» (телеканал «NewsOne»).