Об этом Валери Плант заявила в своем Twitter.

— Глобальный кризис из-за использования пластика. Мы не можем ждать еще тысячу лет, прежде чем принять решение, — написала мэр.

В Монреале еще с 2016 года действует закон, который запрещает использование одноразового пластика, тонче 0,05 миллиметра. Однако продавцы стали продавать пакеты из более толстого пластика по сниженным ценам.

Кроме того, министр окружающей среды Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что страна с 2021 планирует запретить использование одноразового пластика по всей стране.

— Мы разработаем перечень запрещенных товаров с намерением ввести запрет в 2021 году, — цитирует Уилкинсона «Укринформ».

По словам чиновника, под запрет точно попадут одноразовые пластиковые пакеты и трубочки для питья.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2051-1, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года.