Контакта между украинскими и иранскими следователями в деле о сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» нет, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Об этом он рассказал журналистам после своего выступления на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент «Интерфакс-Украина».

«Сотрудничество в рамках уголовного расследования: такого контакта с иранской стороной у нас нет. Мы не понимаем почему», — отметил Руслан Рябошапка.

По его словам, несколько раз контакты с представителями Ирана у Офиса генпрокурора состоялись, но они не получили развития и проводились через представителей отечественного Министерства внутренних дел и посольства.

«Мне сложно это связать с чём-то. Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Возможно, есть и другие причины», — добавил генпрокурор.

По словам Рябошапки, Украина уже подготовила проект создания общей следственной группы со странами, чьи граждане погибли на борту рейса PS752.

«Пока что, скажем так: шансы не очень велики, что будет общая следственная группа. Поэтому больше надежд на международную правовую помощь и на дипломатические каналы», — отметил генеральный прокурор.

Напомним, Канада призвала Иран скорее расшифровать «черные ящики» со сбитого украинского самолета и не нарушать международное законодательство.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ, несмотря на приглашение Ирана принять участие в совместной расшифровке украинским специалистам.