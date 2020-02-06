Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Сергей Коренев рассказал, что в 2020 году в Николаеве планируют отремонтировать больше тротуаров, чем в прошлом.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

В частности, по словам Сергея Коренева, Департамент ЖКХ планирует заняться ремонтом тротуаров по улице Шоссейной на которую в бюджете Николаева уже заложены средства.

— В этом году мы планируем сделать не меньше, а больше тротуаров, чем в 2019 году. У нас в планах достаточно много объектов. Улица Шоссейная в бюджете есть. Причем есть и в части пересечения с Центральным проспектом. Там достаточно тяжелая ситуация про проспекту: в районе Шоссейной, 58 и проспекта Центрального, 21. Планируем пройти Шоссейную вниз, ближе к сформировавшимся рядам Центрального рынка, - сказал Сергей Коренев.

Также он добавил, что, помимо улицы Шоссейной, ремонт тротуаров планируется сделать по проспекту Мира и в центре Николаева.

— Планируем уделить внимание улице Космонавтов - капитально сделать несколько достаточно больших участков от проспекта Мира в сторону Николаевской. Планируем уделить внимание проспекту Мира - от железнодорожного вокзала до площади Победы. На данный момент у нас есть финансирование на одну сторону, но очень бы хотелось сделать обе стороны, поскольку это, фактически, ворота в город. Люди должны видеть благоустройство. Мы сделали достаточно хорошее дело - освещение по проспекту Мира в целом. Если мы сделаем там тротуар, то, соответственно, вид будет совершенно другой. Приятный и позитивный. Проходил я недавно с депутатами от округов еще в участке проспекта Мира - от площади Победы в сторону рынка «Колос». Там тоже есть много моментов, порванных тротуаров. Планируем заняться проспектом Мира. Также планируем сделать много участков в Центре, которые на данный момент уже находятся в проектировании: и улица Никольская, в районе Лягина, и улица Большая Морская. Хотим снова уделить внимание и нашему старому центру, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 2,7 миллиона гривен на текущий ремонт тротуара в центре города.