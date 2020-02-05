В СБУ сделали официальное заявление по поводу обысков в помещениях «1+1 медиа».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства

«Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом», - отметили в СБУ.

Также сообщается, что следственные действия проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1 + 1 не производится.

О деталях планируют сообщить позже.

Напомним, сегодня, 5 февраля, сотрудники СБУ пришли с обысками в редакцию «1+1».

В медиа-группе заявили, что действия силовиков связаны с обличительной деятельностью программы «Гроші».

По словам следователя, обыски проводят из-за «прослушки» премьера Алексея Гончарука, в этом подозревают журналиста Евгения Куксина.

Напомним, 15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».