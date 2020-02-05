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В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Программой визита предусмотрена аудиенция Зеленского с Папой Римским Франциском.
«Состоится также встреча Президента Украины с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера», — отмечается в сообщении.
Напомним, 15 сентября Папа Римский Франциск во время общения с паломниками поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.
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В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Программой визита предусмотрена аудиенция Зеленского с Папой Римским Франциском.
«Состоится также встреча Президента Украины с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера», — отмечается в сообщении.
Напомним, 15 сентября Папа Римский Франциск во время общения с паломниками поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.